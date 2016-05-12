Владикавказ, 12 мая, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В Ардонском районе Северной Осетии ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждения для детей от трех до семи лет. Как сообщает 12 мая корреспондент ИА REGNUM, в 2015 году в административном центре района — городе Ардоне были открыты дополнительные места в дошкольных учреждениях.

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Так, в детском саду №3 путем пристройки начала функционировать дополнительная группа на 25 человек. В школе №3 отремонтированы и задействованы неиспользуемые помещения, в которых начал работать детсад на 100 мест. А при школе №4 создано структурное подразделение — детсад №7 на 75 мест. Также на стадии сдачи в эксплуатацию детский сад на 120 мест в микрорайоне Хаткар, который существенно снимает очередность в детские дошкольные учреждения. В районе полностью ликвидировали очередь в детсады от трех до семи лет.

«На сегодняшний день у нас в очереди состоят 356 детей. Среди них до двух лет 285 ребенка, с двух до трех — 71. Важно отметить, что по программе модернизации систем теплоснабжения в 13 учреждениях образования, в том числе в четырех школах и девяти детских садах, построили новые котельные. Еще в семи учреждениях — в пяти школах и двух детсадах — котельные реконструированы. Несмотря на экономические трудности, нам удалось выполнить положения «майского указа» президента России по обеспечению детей местами в детских дошкольных учреждениях», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMглава Ардонского района, председатель собрания представителей Тамерлан Гусов.

Отметим, что новый детсад на 75 мест начал функционировать и в селении Сунжа Пригородного района республики. В этом населенном пункте дети уже не помещались в двухэтажном здании. Властям пришлось выкупить здание бывшего колхоза «Дружба» и переоборудовать под детский сад.

Напомним, что в Северной Осетии для ликвидации очередности в детсады не хватает 2466 мест. Несмотря на принятые меры, проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях остается актуальной. Отметим, что, по данным электронной очереди Минобрнауки республики, численность детей от трех до семи лет, не обеспеченных местами в детских садах, составляет 1417 человек, в возрасте от двух с половиной до трех лет — 1049.

Как сообщало ИА REGNUM, властям РСО-Алания до 1 января 2016 года не удалось полностью ликвидировать очередность в детские дошкольные учреждения. С учетом положительной динамики рождаемости в регионе очередь в детские сады будет только увеличиваться. В республике в настоящее время насчитывается 219 государственных и 15 частных детских садов.