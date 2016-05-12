Санкт-Петербург, 12 мая, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вновь проводят следственные действия в государственном казенном учреждении «Дирекция транспортного строительства», подведомственном смольнинскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

pixabay.com Выемка документов

«Выемка документов связана с проверкой деятельности ОАО «Метрострой», — сообщает издание «Фонтанка.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2016 года в указанной Дирекции, а также в главном офисе «Метростроя» уже проходили изъятия документов, по неофициальным данным, связанных с контрактами на строительство Красносельско-Калининской и продолжения Невско-Василеостровской линий Петербургского метрополитена. В то же время глава КРТИ 24 марта подтвердил журналистам, что речь шла только о Красносельско-Калининской линии.

По данным «Фонтанки», сегодня оперативников ФСБ интересуют документы по строительству в метрополитене депо «Южное», а также деятельности компании «Трансстрой».

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Продолжение Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена строится от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина» («Беговая»). Длина участка — 5,71 км. На этом участке также будет расположена станция «Новокрестовская», которая будет обслуживать гостей нового стадиона на Крестовском острове, возводимого к ЧМ по футболу 2018 года. Срок завершения работ — 28 февраля 2018 года.

Красносельско-Калининская линия должна соединить юго-запад города с северо-востоком. Строятся станции «Путиловская» и «Юго-Западная».