Арест обвиняемых в убийстве Немцова продлен на 3,5 месяца
Москва, 12 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Срок предварительного следствия по делу об убийстве политика и общественного деятеля Бориса Немцова продлен до 28 августа, сообщает 12 мая сетевое издание «М24».
Таким образом, все подозреваемые по данному делу до этого дня будут находиться под стражей.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении пятерых фигурантов — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шагида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — завершено.
Им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы, а также незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.
Согласно материалам дела, убийство было совершено по заказу, то есть исключительно в соответствии с корыстными интересами фигурантов.
В дальнейшем, после ознакомления обвиняемых и представителей защиты с материалами дела, оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 55-летний Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По подозрению в причастности к убийству были задержаны пятероподозреваемых.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2016 года в деле появилось два новых фигуранта: братья Руслан и Артур Геремеевы. По мнению адвоката дочери погибшего, Жанны Немцовой, именно Руслан Геремеев является организатором убийства.
Позже в московской квартире Артура Геремеева правоохранители нашли пистолет, принадлежащий его брату Руслану.
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