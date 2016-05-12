Москва, 12 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Срок предварительного следствия по делу об убийстве политика и общественного деятеля Бориса Немцова продлен до 28 августа, сообщает 12 мая сетевое издание «М24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Место убийства Бориса Немцова

Таким образом, все подозреваемые по данному делу до этого дня будут находиться под стражей.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении пятерых фигурантов — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шагида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — завершено.

Им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы, а также незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Согласно материалам дела, убийство было совершено по заказу, то есть исключительно в соответствии с корыстными интересами фигурантов.

В дальнейшем, после ознакомления обвиняемых и представителей защиты с материалами дела, оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 55-летний Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По подозрению в причастности к убийству были задержаны пятероподозреваемых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2016 года в деле появилось два новых фигуранта: братья Руслан и Артур Геремеевы. По мнению адвоката дочери погибшего, Жанны Немцовой, именно Руслан Геремеев является организатором убийства.

Позже в московской квартире Артура Геремеева правоохранители нашли пистолет, принадлежащий его брату Руслану.

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