Псков, 12 мая, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В Псковской области объявлен наивысший, чрезвычайный класс пожарной опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Popi Efthimiadou Опасность лесных пожаров

Пятый класс пожарной опасности по пятибалльной шкале наблюдается везде, за исключением Гдовского, Опочецкого, Пушкиногорского и Струго-Красненского районов, где ситуация несколько спокойней — четвёртый класс пожарной опасности.

По данным областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды, утром 12 мая в регионе было зафиксировано 17 лесных пожаров на площади почти 14 га, из них 16 — на землях государственного лесного фонда. Все возгорания ликвидированы в течение суток.

По фактам каждого пожара лесничествами передаются материалы в полицию и органы пожарного надзора. «Ущерба лесному хозяйству, объектам инфраструктуры, имуществу граждан, гибели людей от лесных пожаров не допущено», — отметили в комитете.