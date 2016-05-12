Анкара, 12 мая, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 12 мая, что Турция отозвала своего посла из Бангладеш после казни лидера исламистов, сообщает Reuters.

Теодор Аман. Влад Цепеш и турецкие послы. 1861-1864

Лидера группировки «Джамат-е-Ислами» Моти ур-Рахмана Низами, осужденного за геноцид, изнасилования и массовые убийства представителей интеллигенции, совершенные им во время войны за независимость в 1971 году, повесили.

В правозащитных организациях отмечают, что суд Бангладеш не соответствует международным стандартам — обвинения, которые правительство страны отвергает.