Ереван, 12 мая, 2016, 13:01 — ИА Регнум. На фоне последних случаев насилия и исходя из необходимости снижения напряженности на линии соприкосновения пришло время для встречи президентов Армении и Азербайджан, заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андрие (Франция).

Photolure Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

«Наши министры иностранных дел готовы организовать эту встречу на следующей неделе в Вене. Основная цель будет состоять в укреплении режима прекращения огня и достижении соглашения о мерах доверия, что создаст благоприятные условия для возобновления переговоров по всеобъемлющему урегулированию, основанному на основополагающих принципах и элементах», — говорится в сообщении дипломатов.

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Сопредседатели Минской группы подчеркнули, что переговоры не могут увенчаться успехом, если насилие будет продолжаться, а мир не будет установлен без переговорного процесса.

«Мы подтверждаем, что конфликт не имеет военного решения», — заявили сопредседатели.

Комментируя заявление Минской группы ОБСЕ пресс-секретарь правящей республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что представленные предложения полностью созвучны позициям президента Армении Сержа Саргсяна, которые были озвучены в начале апреля.

«Я ознакомился с заявлением и предложением сопредседателей по организации встречи в Вене между президентами Армении и Азербайджана. Конечно, Армения официально выразит свою позицию, но до этого хочу сказать, что, изучив это заявление, я его оценил положительно», — заявил Шармазанов в интервью news.am.

Как отметил пресс-секретарь, слова и мысли, изложенные сопредседателями, напоминают послания Сержа Саргсяна, озвученные в начале апреля. «Они говорят об укреплении режима прекращения огня, поисках путей по установлению мер доверия, возобновлении переговоров. Это то, о чём говорил президент, что свидетельствует о том, что слова президента Армении нашли понимание со стороны сопредседателей», — подчеркнул Шармазанов.

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в свою очередь 12 мая заявил, что урегулирование карабахского конфликта возможно только в случае полного участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе.

«Подписание бессрочного соглашения между Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном о прекращении огня и военных действий 12 мая 1994 года стало возможным, поскольку власти Азербайджана инициировали прямые переговоры с руководством Нагорного Карабаха. Это доказывает, что урегулирование конфликта возможно только в случае полноценного участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе», — сказал Кочарян в интервью «Арменпресс».