Ярославль, 12 мая, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Праймериз «Единой России» в Ярославской области ознаменовались очередным скандальным происшествием, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров заявил об отказе от участия в предварительном голосовании и намекнул на «неджентльменские» методы борьбы со стороны некоторых своих соперников.

фото со страницы Альфира Бакирова в Facebook Альфир Бакиров

«Решение это осознанное. Оно продиктовано обстоятельствами, с которыми я столкнулся в ходе проведения своей кампании. Вы знаете, что я работал честно и порядочно. Вам известны мои принципы и убеждения. Поэтому считаю, что дальнейшее участие в кампании в созданных в Ярославской области условиях для меня неприемлемо», — написал Альфир Бакиров на своей странице в Facebook.

Бакиров отмечает, что все причины своего решения подробно изложил в письме на имя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Сергея Неверова.

«Уверен, что руководство Партии не оставит без внимания ситуацию, которая сложилась в регионе, и сделает правильные выводы», — констатирует уже бывший участник праймериз.

Ранее еще один участник праймериз — экс-прокурор Рыбинска Николай Брядовой подал жалобу в региональный оргкомитет праймериз на то, что его ограничивают в праве на участие в дебатах. Как сообщил в Facebook сам Брядовой, копию жалобы он направил председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. руководителя исполкома регионального отделения «ЕР» Надежда Биочино, оргкомитет рассмотрел жалобу Брядового и отказал в ее удовлетворении. Также Биочино отметила, что ей ничего не известно о том, что кандидат направил жалобу на имя Дмитрия Медведева.