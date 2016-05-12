Лондон, 12 мая, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В британском Блэквуде в цирке Circus Zyair зритель был нокаутирован телом клоуна во время исполнения трюка, сообщает ВВС.

Поль Сезанн. Пьеро и Арлекин. 1888-1890

Зритель Бен Гарнем был приглашен на арену для исполнения совместного трюка с клоуном Беном Коулзом. В ходе трюка, напоминающего обратное сальто, клоун приземлился на голову зрителя, от чего тот потерял сознание в присутствии своей семьи, с которой пришел на представление.

Гарнем был вынесен со сцены и госпитализирован. Результатом трюка стало не только потерянное сознание, но и порезы на голове в комплекте с сильно распухшим лицом.

Неудачливый ассистент клоуна заявил, что считает себя счастливчиком, ибо избежал смерти и парализации. Видео инцидента опубликовано на портале YouTube.