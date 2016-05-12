Ростов-на-Дону, 12 мая, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году за порядком в Ростовской области будет следить, в том числе, техника. Как проинформировали ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе губернатора, число видеокамер наружного наблюдения увеличат вдвое.

volganet.ru Камера наружного наблюдения

Сегодня в системе «Безопасный город» — 478 видеокамер. Получается, что к мундиалю их количество возрастет почти до 1 тыс. единиц. Для их плодотворной работы нужно проложить дополнительные линии связи и увеличить мощность серверного оборудования.

Отметим, что использование информации с камер наружного наблюдения позволяет ежегодно раскрываться десятки преступлений, выявлять тысячи правонарушений, находить людей, числящихся в розыске.

Напомним, что обеспечивать безопасность гостей ЧМ-2018 и участников футбольных баталий будут около 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов, к несению службы привлекут и казачьи дружины.

Главный спортивный объект Дона — «RostovArena» — оборудуют специальными ограждениями. Уровень безопасности стадиона, на котором пройдет пять футбольных поединков, высоко оценен инспекторами FIFA в апреле.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, к фестивалю болельщиков будет подготовлена Театральная площадь донской столицы. В дни проведения матчей первенства планеты здесь соберутся до 25 тыс. футбольных фанатов.