Анкара, 12 мая, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Артиллерия армии Турции нанесла удары в ночь на 12 мая по позициям террористическая группировка «Исламское государство» на севере Сирии, Анкару поддержала коалиция во главе США, в результате чего было уничтожено 28 боевиков-исламистов, заявили источники в вооруженных силах Турции. Об этом сообщает Reuters.

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Артиллерия Турция нанесла удары по позициям близ города Килис, который в последнее время часто подвергался обстрелам со стороны боевиков ИГИЛ. Работа артиллерии началась приблизительно в 20:00 по местному времени 11 мая и закончилась только под утро.

Источник заметил, что, по данным разведки, боевики готовились к очередному обстрелу.

В свою очередь, ударами авиации США были уничтожено двухэтажное строение, которое боевики использовали в качестве базы, а также 11 укрепленных оборонительных позиций.