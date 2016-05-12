Владивосток, 12 мая, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В Приморском крае депутаты Партизанского муниципального района обратились к президенту России Владимиру Путину. В видеопосланииАлександр Радохлеб, Олег Гамалей и Жанна Ренева вскрыли вопиющие факты коррупции, указав на то, что руководители местной администрации чувствуют себя удельными князьями, а прокуратура тем временем отмалчивается. Парламентарии попросили Генпрокуратуру и СКР провести объективное расследование, а пока народные избранники решили объявить бессрочную голодовку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В видеообращении президенту РФ, которое размещено в открытых источниках, депутаты муниципальных комитетов Александр Радохлеб, Олег Гамалей и Жанна Ренева заявили, что для руководства администрации Партизанского района Приморья не существует преград для улучшения своего благосостояния.

«Чиновники совершают массу незаконных операций с землёй. Речь идёт не об отдельных нарушениях земельного законодательства, а о систематической, чётко продуманной мошеннической схеме работы, где каждому чиновнику отведена соответствующая роль», — отмечают парламентарии.

По словам народных избранников, местное население неоднократно подавало заявления в прокуратуру Партизанского района с просьбами принять меры по прекращению застройки водоохраной зоны «Морского государственного заказника «Залив Восток», но все проверки данных фактов закончились отписками. Кроме того, депутаты обратили внимание и на другие преступные действия чиновников, во главе которых находится Константин Щербаков. В стороне якобы не осталась и супруга районного главы.

«Владимир Владимирович, просим обратить внимание на то, что если мы как депутаты критикуем деятельность администрации Партизанского района, тут же начинается наша травля. Более двух лет мы не можем добиться правды, в результате чего мы были вынуждены пойти на крайнюю меру и объявить 16 мая бессрочную голодовку, о чём 26 апреля уведомили прокуратуру Приморского края, органы здравоохранения, администрацию Приморского края, МВД и уполномоченного по правам человека в Приморском крае. О всех коррупционных фактах в нашем обращении изложить невозможно. Населению не нужны удельные князья, им нужны честные руководители, всей душой болеющие за процветание района», — заявили народные избранники.

Кроме того, Александр Радохлеб, Олег Гамалей и Жанна Ренева попросила Владимира Путина дать указания генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и руководителю СКР Александру Бастрыкину о назначении объективной проверки. Причём депутаты подчеркнули, что соответствующие проверки должны проходить без участия прокуроров и следователей от партизанских и даже приморских ведомств.