Чебоксары, 12 мая, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Чувашии произошло ЧП на федеральной трассе М-7 «Волга». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, произошло разрушение участка дороги протяженностью 30−50 метров.

21.mvd.ru Обвал дороги на федеральной трассе

Обвал дороги произошёл сегодня, 12 мая, в Ядринском районе на 596 км федеральной трассы М-7 (возле деревни Малая Тюмерля). По данным полиции, обвалился участок дороги протяженностью 30−50 метров. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

В сводке ГУ МЧС Чувашии данных о происшествии нет.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. Стражами порядка организовано объездное движение по дороге республиканского значения через деревню Нискасы Моргаушского района.

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