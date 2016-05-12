Калуга, 12 мая, 2016, 12:42 — ИА Регнум.



kaluga-poisk.ru 36 человек получили травмы по вине водителей, которые нарушили правила проезда пешеходных переходов

66 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек погибло, 204 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 22 ребенка, было зарегистрировано за 4 месяца этого года на дорогах Калуги.

Как сообщили 12 мая корреспонденту ИА REGNUM в отделе ГИБДД города Калуги, одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий, повлиявших на рост количества раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в этот период, является наезд на пешехода — 68 ДТП, в которых 4 человека погибли, 68 человек получили ранения.

Анализ ДТП с участием пешеходов по дням недели показал, что наибольшее количество наездов совершается в будние дни (от 10 до 12 ДТП). Наибольшее количество ДТП с участием пешеходов произошли в следующие периоды времени: с 07.00 до 11.00 часов (15−0-16), с 12.00 до 15.00 часов (12−0-12), с 15.00 до 18.00 часов (13−1-13), с 18.00 до 21.00 часа (15−1-14).

Основное нарушение правил дорожного движения пешеходами, которое привело к 8 дорожно-транспортным происшествиям — переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода. В результате этого вида ДТП 1 человек погиб и 7 травмированы.

32 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 36 человек получили травмы, произошли по вине водителей, которые нарушили правила проезда пешеходных переходов.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, выявления водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, а также пешеходов, допускающих переход проезжей части в неустановленном месте, 19 и 26 мая на территории Калуги будет проводится профилактическое мероприятие «Пешеход».