Барнаул, 12 мая, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Сотрудники Алтайской таможни совместно с сотрудниками органов внутренних дел задержали контрабандистов, которые намеревались ввезти из Казахстана 175 453 литров автомобильного бензина марки АИ-92 (128,9 тонн) и 39 720 литров дизельного топлива (33,3 тонны) на общую сумму 7 109 433,4 рублей. Это самая крупная партия за всю историю Алтайской таможни, — сообщила сегодня, 12 мая, пресс-секретарь Алтайской таможни Алина Шмидт.

Алтайская таможня На территорию Алтайского края намеревались ввезти десятки тысяч тонн бензина и ГСМ

«Пять бензовозов пересекли российско-казахстанскую границу в пункте пропуска через государственную границу «Кулунда», расположенный в Кулундинском районе Алтайского края, где и были задержаны. Водители, граждане Республики Казахстан, предъявляли таможенникам поддельные документы на перевозимое топливо, с целью уклонения от уплаты косвенных налогов (акцизов). Документы были оформлены на несуществующую казахстанскую фирму-поставщика, а также содержали недостоверные сведения о грузополучателе на территории РФ», — поясняют таможенники.

Организовал поставку контрабандного груза предприимчивый 34-летний гражданин Казахстана, — это выяснилось в ходе предварительного следствия. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Алтайской таможней возбуждено 2 уголовных дела по незаконному ввозу 66 тонн нефтепродуктов из Казахстана.