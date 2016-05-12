Москва, 12 мая, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Импорт турецких фруктов и овощей может быть полностью прекращён на следующей неделе. Причина в карантинных объектах, которые обнаруживаются при поставках продуктов из Турции. Об этом сообщила заместитель главы Россельхознадзора Юлия Швабаускене, передаёт НТВ.

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«Мы рассматриваем вопрос о введении ограничений на остальную плодоовощную продукцию, которая пока не попала под запрет, поскольку продолжаем выявлять в поставках карантинные объекты», — пояснила Швабаускене. В числе тех продуктов, импорт которых ещё не находятся под запретом, находятся лимоны, грейпфруты и кабачки.

Напомним, что осложнения отношений с Турцией начались после того, как ВВС этой страны сбили российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии. Погиб российский лётчик Олег Пешков — его расстреляли с земли.

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С 1 января 2016 года из Турции в Россию запрещено ввозить помидоры, цветную капусту, брокколи, абрикосы, клубнику, цитрусовые. С 17 марта перечень пополнился перцем и гранатами. С 25 апреля запрещено ввозить баклажаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 мая из Турции запрещено ввозить салат-латук и салата айсберг. В салатах, которые импортируются из Турции, выявлен карантинный объект — западный калифорнийский (цветочный) припс (Frankliniella occidentalis Perg.).