Степанакерт, 12 мая, 2016, 12:37 — ИА Регнум. 11 мая вечером на боевом посту одной из воинских частей Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, расположенной на северном направлении, в результате нарушения азербайджанской стороной договоренности о прекращении огня от 5 апреля, смертельное ранение получил военнослужащий Армен Мартиросян 1996 года рождения.

Photolure Военнослужащий Армии обороны Карабаха

Как отмечается в сообщении пресс-службы Армии обороны Карабаха, в результате предпринятых ответных действий активность противника была подавлена. Азербайджанская сторона вела обстрел с 19.30 минувшего вечера и в ночь на 12 мая из стрелкового оружия разного калибра, гранатометов и минометов.

В свою очередь министерство обороны Армении проинформировало, что 20-летний Армен Мартиросян, получил смертельное ранение сразу же после мониторинга со стороны ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ 11 мая провела усиленный мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана северо-западнее села Талиш Мартакертского района НКР. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Именно по селу Талиш пришёлся основной удар азербайджанской армии, во время инициированных Баку с 2 по 5 апреля широкомасштабных военных действий.

Несмотря на то, что стороны карабахского конфликта каждый день обвиняют друг друга в нарушении перемирия, серьёзных инцидентов на линии соприкосновения войск с начала мая зарегистрировано не было.

Последний серьёзный инцидент был отмечен 30 апреля, когда в результате нарушения договоренности о прекращении огня со стороны Азербайджана погибли военнослужащие Армии обороны Карабаха Гарик Мнацаканович Мовсисян (1997 г. р) и Вазген Генрихович Арутюнян (1968 г. р).