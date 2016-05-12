Москва, 12 мая, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Определены наиболее кредитно-активные регионы России в I кв. 2016 года. На первую десятку регионов приходится порядка 39% всех выданных в I кв. кредитов, в денежном выражении это 48% всех выдач. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

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По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, на которые приходится около 20% всех объемов кредитования. На втором месте по объемам выдач — Санкт-Петербург, замыкает тройку Свердловская область.

В Москве и области за I кв. 2016 г. было выдано 570 тыс. кредитов на сумму около 112 млрд руб., в Санкт-Петербурге было выдано более 188 тыс. кредитов на 33 млрд руб., в Свердловской обл. банки выдали гражданам более 180 тыс. кредитов на 22 млрд руб.

Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по общим объемам кредитования в I кв. 2016 г. вошли Краснодарский край, Татария, Башкирия, Нижегородская область, Красноярский край, Ростовская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

По выдачам кредитов наличными в тройку лидеров вошли Москва (295,7 тыс. кредитов на 51,5 млрд руб.), Свердловская область (133,9 тыс. кредитов на 13,1 млрд руб.) и Санкт Петербург (121 тыс. кредитов на 12,8 млрд руб.).

Эти же регионы лидируют по объемам ипотечного кредитования: Москва — 13,1 тыс. кредитов на 51,5 млрд руб., Санкт-Петербург — 6,3 тыс. кредитов на 12,4 млрд руб., Свердловская область — 3,3 тыс. кредитов на 5,2 млрд. руб.

Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве (10,8 тыс. на 10 млрд руб.), Санкт-Петербурге (5,7 тыс. кредитов на 4,3 млрд руб.) и Татарии (2,8 тыс. кредитов на 1,48 млрд руб.).

По объему кредитных карт в тройку лидеров вошли Москва (223,6 тыс. карт с лимитом 12 млрд руб.), Санкт-Петербург (75,8 тыс. карт с лимитом 3,7 млрд руб.), Краснодарский край (73,8 тыс. карт на 2,5 млрд руб.).

Всего, по данным ОКБ, в I кв. 2016 года банки выдали 5,15 млн новых кредитов общим объемом более 606 млрд руб. По сравнению с I кв. 2015 г. количество выданных кредитов выросло на 48%, а объемы кредитования на 56%.