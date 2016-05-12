Ярославль, 12 мая, 2016, 12:26 — ИА Регнум. 24 мая в Ярославской государственной филармонии при поддержке Института культуры Италии и Посольства Италии в России состоится концерт Квартета Эммануэля Чизи «Посвящение Сонни Роллинзу». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Эммануэль Чизи

Выдающийся итальянский саксофонист Эммануэль Чизи впервые проведет в России двухнедельные гастроли. Музыкант представит программу, посвященную великому саксофонисту Сонни Роллинзу, и исполнит собственные произведения в направлении традиционного свинга и би-бопа.

В концертах примут участие известные российские джазмэны: Наталья Скворцова — фортепиано, бэнд-лидер московской группы «Live People Ensemble» (Живые Люди), Лука Курчо — контрабас, Александр Боженко — барабаны.

Одно из старейших джазовых изданий в мире, журнал JazzIt, неоднократно признавал Эммануэля Чизи лучшим саксофонистом Италии. Музыкант является почетным профессором консерватории Турина и организатором крупнейшего в Европе Туринского джазового фестиваля.