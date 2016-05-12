Москва, 12 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. «Исламское государство» (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России) появилось в качестве заместителя подлинного и исторического государства, которое было разрушено Америкой. Об этом 11 мая в эфире передачи «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия 1» заявил политолог, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Дмитрий Куликов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ— террористическая организация, запрещенная в России

«Люди не могут заработать, не могут жениться, есть, одеваться; они отчуждены от своего государства», — говорит нам американский коллега. Вы своей деятельностью лишили этих людей государства: в Ираке, Сирии, Ливии. Вы уничтожили их государства целевым и специальным действием. Глобалистская террористическая группировка получает название из двух слов: «Исламское государство». Они, будучи лишёнными подлинного и исторического государства, делают такую обёртку, такой заместитель. И это прямой результат вашей деятельности по разрушению государств Средней Азии и Ближнего Востока», — уверен Дмитрий Куликов.

«Что делать с периодом 2003−2007 годов, когда ваша страна несла в Ирак демократию? Это было написано на всех транспарантах. Вы бомбили Ирак для того, чтобы принести туда демократию. Теперь там нет государства, там есть только псевдосектантские организации», — заключил политолог.

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Отметим, что в выпуске «Специального корреспондента» 11 мая обсуждался фильм «Разоблачение», в котором его автор Александр Бузаладзе показал, как обычные таксисты превращаются в головорезов. Журналист американской газеты New York Post Марк Наклз заявил, что от Ирака до Таджикистана очень много молодых людей, разочарованных в жизни и отчужденных от государства.

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