Москва, 12 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Новая ветка метро свяжет станцию «Саларьево» Сокольнической линии с поселком Коммунарка к началу 2019 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Как пояснил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, на участке между «Саларьево» и Коммунаркой появятся пять новых станций, сейчас этот отрезок линии метро находится в стадии проектирования.

«Думаю, что строительство этого участка метро будет завершено в конце 2018-го — начале 2019 года», — пояснил заммэра.

При этом большая часть участка будет наземной. Как пояснил Хуснуллин, затраты на строительство метро на поверхности на 20−30% меньше, чем под землей.

Предполагается, что новая ветка метро пройдет вдоль строящейся в настоящее время автомагистрали Солнцево — Бутово — Видное.

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что на 2016−2017 год запланировано начало строительства ветки метро до поселка Коммунарка от Третьего пересадочного контура (ТПК), однако только в том случае, если удастся заключить договор с инвесторами из Китая.

Тем не менее, участок метро от станции «Улица Новаторов» ТПК до Коммунарки будут возводить в любом случае. «В случае привлечения китайской компании строительство будет вестись более высокими темпами и может начаться уже в этом или в следующем году», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марат Хуснуллин заявлял о том, что крупный административно-деловой центр, который появится в Коммунарке, будет связан с центром Москвы двумя станциями метро разных линий.