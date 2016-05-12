Тула, 12 мая, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Бывший глава города Тулы Александр Прокопук признан судом виновным в растрате около 30 млн рублей. Решение оглашено сегодня, 12 мая, Центральным судом Тулы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

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Экс-мэр признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, еще один фигурант дела, Александр Жильцов, признан в растрате и в пособничестве.

Решением суда Александру Прокопуку назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в один миллион рублей. На три года бывшему чиновнику запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной и муниципальной службе. До вступления в силу приговора суда Прокопук останется под стажей. Время его нахождения под домашним арестом и стражей — с 19 декабря 2014 года — будет зачтено в срок наказания.

Жильцову назначено наказание в пять лет лишения свободы в колонии общего режима, он также должен выплатить штраф в миллион рублей.

Александр Прокопук с декабря 2012 до 11 июля 2014 года являлся главой Тулы. Уголовное дело в отношении него возбудили в июле 2014 года. Согласно материалам дела, с 3 февраля 2011 года по 11 декабря 2012 года он, являясь директором МКП «Спецавтохозяйство», подписывал документы о выполнении работ на полигоне твердых бытовых отходов в Туле с заведомо ложными сведениями. В итоге подрядчик незаконно получил около 30 млн рублей. Александр Жильцов, который работал замдиректора МКП «Спецавтохозяйство», по той же схеме, на счета подрядчика перечислил более 1,7 миллиона рублей. Ни Прокопук, ни Жильцов свою вину в суде не признали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.