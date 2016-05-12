Саратов, 12 мая, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В схроне возле села Сбродовка в Саратовском районе изъяты 740 штук артиллерийских снарядов калибра 57 мм, 5 головных взрывателей к артиллерийским боеприпасам калибра 122 мм, фрагменты артиллерийских боеприпасов, содержащие взрывчатое вещество (флегматезированный гексоген А9−2), общим весом около 90 кг. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ региона.

mobilmusic.ru Боеприпасы

Как информирует ведомство, боеприпасы взорваны на территории военного полигона. Ведется розыск лиц, причастных к их складированию.