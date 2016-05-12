Москва, 12 мая, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Ответственность за сегодняшний всплеск исламского радикализма, по мнению политолога Сергея Михеева, лежит на плечах США, которые после распада Советского Союза взяли на себя мировое лидерство. Об этом он заявил 11 мая в эфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале Россия 1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

В выпуске обсуждался фильм «Разоблачение», в котором его автор Александр Бузаладзе показал, как обычные таксисты превращаются в головорезов. Ведущий Евгений Попов напомнил о последних громких терактах и отметил, что на сегодняшний день варварство стало частью цивилизованного мира.

«Думаю, варварской идеологией является любая, которая оправдывает преступления, убийства, насилия, беспредел. И это не вопрос вероисповедания: такие случаи были, есть и будут. Питательной почвой, чтобы такая идеология росла, является, в том числе экономическая и социально-экономическая напряжённость, неустроенность, тотальная бедность. А эта бедность, на мой взгляд, тоже является результатом неудачного глобального лидерства американцев, хотя взяли на себя ответственность за это», — отметил политолог.

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По словам Сергея Михеева, Америка либо не захотела справляться с мировым лидерством, которое взяла после распада СССР, либо просто не справилась. Расцвет радикализма — результат этого неудачного лидерства: «Они или специально манипулируют этими вопросами, или просто не смогли управлять этой ситуацией».