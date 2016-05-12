Барнаул, 12 мая, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Неустойчивая погода может затянуть посевную кампанию, — об этом на встрече с журналистами говорил губернатор края Александр Карлин.

Басов С.Г. «Русское поле». 1963 г

«Из — за осадков пауза в посевной кампании неизбежна. Это означает, что в последней декаде мая работы будут более интенсивными», — отмечают сегодня корреспонденты программы «Вести-Алтай».

По данным регионального сельхозуправления, технические возможности и обеспеченность материальными ресурсами позволят провести посевную компанию яровых культур за 20−25 рабочих дней.

По состоянию на 11 мая, посев яровых культур в Алтайском крае выполнен на площади более 1 млн. га. Яровые зерновые культуры посеяны на площади 649 тыс. га (19% плана). Активно ведется сев сахарной свеклы — 15 тыс. га (65% плана) и подсолнечника — 260 тыс. га (47% от плана). Завершается сев гороха — 81 тыс. га (75%).

Губернатор отметил более высокую готовность техники, качественно подготовленный семенной фонд, хорошую обеспеченность минеральными удобрениями.

Как поясняет официальный сайт региона, высокий темп работ помогло обеспечить и своевременное доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. В данный момент алтайским аграриям уже направлено более 2,4 млрд. рублей господдержки.