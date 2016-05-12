Ярославль, 12 мая, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Третий фестиваль ухи в Ростове Великом Ярославской области состоится 21 мая 2016 года с участием кулинаров со всего мира. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля, ожидаются гости из Сербии, Словении и Объединенных Арабских Эмиратов.

фото сайта rostovuha.ru

«В марте мы проводили в Дубае масленицу, а теперь они хотят сами к нам приехать, в том числе, возможно, шеф-повар одного из крупных отелей столицы ОАЭ. Фестиваль ухи будет проходить на улице Колхозной в Ростове. Власти города нам помогают с охраной порядка, с уборкой, парковкой.

Мы ждем в гости известных шеф-поваров из Москвы — Григория Погосяна, Сергея Ефремова. В жюри у нас будет Митя Фомин из группы «Хай Фай», — рассказала представитель оргкомитета фестиваля Марина Николаева.

По данным организаторов, в прошлом году на фестивале побывало 5200 человек. Сварено и съедено 1200 литров ухи. Участвовало в приготовлении блюд 153 повара-любителя.

«В первый год все делали уху Ростовскую с с луком, томатом и гренками, в прошлом — Рыбацкую — с использованием мелкой рыбы и последующим добавлением «благородных» крупных рыб, а в нынешнем году основным блюдом будет щучья уха. Это чисто ростовская рыба, ее хорошо есть с блинами», — поведала корреспонденту ИА REGNUM представитель оргкомитета Марина Николаева.