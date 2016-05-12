Москва, 12 мая, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Отдельные элементы боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин», предназначенного для ответного удара по противнику в случае «ядерной атаки», разрабатывают на территории России. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

voprosik.net Железнодорожный комплекс

По его словам, конструкторская документация отработана, создаются отдельные элементы комплекса.

При этом источник добавил, что точные сроки поступления боевого железнодорожного ракетного комплекса на вооружение будут известны не ранее 2018 года.