Нижний Новгород, 12 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде сорвалось проведение III литературного фестиваля «Читай Горький».

читайгорький.рф Афиша фестиваля

Как сообщают организаторы фестиваля, причиной для отмены мероприятия стала нехватка денежных средств. Им не удалось собрать необходимую сумму, чтобы обеспечить техническую часть фестиваля.

Планировалось, что фестиваль «Читай Горький» пройдет в Нижнем Новгороде в сквере на пл. Горького 28−29 мая 2016 года. Здесь должны были собраться издательства Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, библиотеки, театральные труппы, музыканты и культурные центры.

На площади Горького должны были разместиться центральная сцена, книжный развал, пространство буккроссинга, выставочные шатры нижегородских библиотек, кинотеатр, фудкорт и места для чтения. На прилавках планировалось разместить 15 тыс. книг по ценам ниже, чем в магазинах.

В рамках проекта планировалось организовать книгообмен между городскими библиотеками и приверженцами буккроссинга.

К участию в фестивале были приглашены 9 иностранных культурных центров. Каждый из них представит программу, раскрывающую страну через литературу.

В списках участников фестиваля Детская областная библиотека, центральная городская библиотека им. Ленина, библиотека им. Шевченко, ЦРБ им. В. Г. Короленко, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова (Санкт Петербург), проекты «Внеклассные чтения», «Громко и с выражением», «Страница 16», Лариса Барабанова, Ирина Кузнецова, Алексей Федяев, Dobrolubov Club, Музей им. Горького, Марина Кулакова и ЦГДБ им. А. М. Горького.

Специальный гости — Игорь Носов, Ильдар Абузяров.

Также в фестивале планировали принять участие музыканты Нина Макинтош, Арина Каткова, Ваня Бородин, Евгений Гурин и группа «Корсар», «Одри Акапелла», Tairyfale, Jay&Taller, UnAcapella, группа «Линкор», детские музыкальные коллективы «Веснушки» и «Аллегро».

В театральный блок фестиваля вошли Нетеатр «Лифт», пластический театр «Преображение», театральный мастер-класс от «РестАРТ», театр «Новая сцена» (Владимир), Нижегородское театральное училище, детская театральная студия.

По предварительным данным, фестиваль перенесен на весну 2017 года.

Литературный фестиваль «Читай Горький» основан в 2013 году при поддержке министерства культуры Нижегородской области. В Нижнем Новгороде площадками фестиваля уже становились Александровский парк, парк им. Кулибина и парк им. Пушкина.