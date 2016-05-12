Санкт-Петербург, 12 мая, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Два человека окажутся на скамье подсудимых по делу о взрыве на оборонном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. В результате взрыва один человек погиб, еще несколько ранены.

mil.ru Северная верфь. Санкт-Петербург

Как сообщили сегодня, 12 мая, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, перед судом предстанут Александр Комлев, старший строитель ОАО Судостроительный завод «Северная верфь», а также Сергей Витковский, мастер сварочных работ данного предприятия. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, утром 7 декабря 2015 года Комлев и Витковский нарушили правила безопасности, в результате чего во время производства сварочных работ на ремонтируемом судне произошел взрыв. Один рабочий погиб на месте, шесть человек были госпитализированы.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв 7 декабря прошлого года произошел на алжирском сторожевом корабле, который ремонтировался на предприятии «Северная верфь».

Шесть пострадавших были госпитализированы в НИИ скорой помощи. В тот же день их посетил вице-премьер Дмитрий Рогозин, находившийся в городе в рабочей поездке.

Материальный ущерб, причиненный в результате ЧП, на предприятии оценивали как незначительный. Пожара на корабле не было.