Екатеринбург, 12 мая, 2016, 13:05 — ИА Регнум. На Среднем Урале в зоне подтопления остаются 208 жилых домов и 497 приусадебных участков и огородов в 23 населённых пунктах. По последним данным, паводок продолжает отступать, а уровень воды рек снижается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Тимин Евгений Жилой дом в зоне паводка

Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в Туринском городском округе. Несмотря на то, что уровень воды в реке Тура за последние сутки упал на 10 сантиметров, там по-прежнему остаются подтопленными 182 дома и 383 подворья. Паводок закончился полностью в селе Жуковское и деревне Ново-Шишкино. Освобождённые от воды территории очищаются от мусора, а из подвалов домов при помощи насосных станций откачивается вода.

Также режим ЧС сохраняется в Тавдинском городском округе и Слободо-Туринском муниципальном образовании. А вот в городе Ирбит режим чрезвычайной ситуации снят. В деревне Девяшена, которая находится в ирбитском муниципалитете, от паводковых вод освободился мост, и на данный момент начались восстановительные работы.

На данный момент из-за стихийного бедствия свои дома были вынуждены покинуть 276 человек, из которых 219 нашли приют у родственников, а 55 человек были размещены в пунктах временного пребывания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, паводки в Свердловской области начались в начале апреля. Из берегов выходили все крупные реки региона: Исеть, Тавда, Тагил, Тура, Уфа и другие. Ещё в первых числах мая паводком было охвачено 33 населённых пункта, а в ликвидации последствий паводка принимало участие 945 человек. На данный момент число ликвидаторов последствий стихии сократилось до 558 человек.