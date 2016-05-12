Архангельск, 12 мая, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Архангельской области завершается подготовка к проведению предварительного голосования. Уже изготовлено и поступило в регион 282 700 бюллетеней, сформировано 135 участковых избирательных комиссий, в которых задействован 731 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель городской избирательной комиссии Владимир Чуваков.

Fumo Избирательный участок

По его информации, половина изготовленных бюллетеней в ближайшее время будет передана в районные избирательные комиссии. «Подготовка к проведению праймериз выходит на финишную прямую. Для членов участковых избирательных комиссий прошли обучающие семинары, завершаются и дебаты. Всего было организовано 25 площадок, где состоялись дебаты кандидатов. Всего в предварительном голосовании примут участие 27 кандидатов. Напомню, что голосование рейтинговое. По итогам проведения праймериз на съезде партии будут выбраны кандидаты для участия в выборах в Госдуму», — сказал Чуваков.

Также он отметил, что избирательные участки начнут свою работу 22 мая 2016 года с 8 до 20 часов.

Добавим, что праймериз в Архангельской области проходят без скандалов. Для агитации кандидаты предпочли социальные сети.

Напомним, на участие в праймериз уже заявились депутат Архангельского областного Собрания Екатерина Поздеева, депутат городской думы, помощник директора МУП «Водоканал» Сергей Пономарев и бывший министр по делам молодежи и спорту Архангельской области и начальник управления социальной и воспитательной работы САФУ, экс-министр по делам молодежи, спорту и туризму региона Елена Доценко, ветеран боевых действий, пенсионер МВД Андрей Степусь и известный в молодежной среде региона Кирилл Кольцов, секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель комитета Архангельского областного Собрания по бюджету и налоговой политике, генеральный директор открытого акционерного общества «Октябрь» Сергей Моисеев, заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству, индивидуальный предприниматель и самый богатый депутат регионального парламента Андрей Палкин, директор муниципального автономного учреждения культуры «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»), заслуженный артист России Игорь Воронцов. Кроме того, в списке кандидатов: молодогвардейцы Игорь Аюпов (руководитель Архангельского регионального отделения «Молодой Гвардии», депутат Архангельской городской думы), Ксения Бидная (и.о. руководителя Архангельского местного отделения «Молодой Гвардии»), Александр Сардак (руководитель Северодвинского местного отделения «Молодой Гвардии», депутат городского совета депутатов муниципального образования «Северодвинск»), Виталий Филиппов (руководитель Новодвинского местного отделения «Молодой Гвардии») и Сергей Дерябин (руководитель местного исполнительного комитета архангельского местного отделения партии «Единая Россия», директор строительной компании «ИнтерСтрой»), депутаты областного Собрания Эрнест Белокоровин, Сергей Эммануилов, многодетная мать Ольга Подалян, работник архангельского фанерного завода Сергей Тиханов, депутат Государственной думы VI созыва Елена Вторыгина, председатель Контрольно-счетной палаты Архангельской области Александр Дементьев, уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Николай Евменов, исполнительный директор «Реклама — моторс» Николай Кожемякин и председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке Игорь Чесноков, депутат областного собрания, директор «Молочного комбината «Каргопольский» Алексей Макаров и директор «МАЛавто» Николай Малинников.

В последние дни о своем желании принимать участие в праймериз заявили Андрей Долгополов (инженер 2 категории группы диагностического обследования оборудования в ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ Ухта»), Геннадий Бей (директор Архангельского филиала «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»), Ирина Чиркова (депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от ЛДПР, член комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей) и Дмитрий Юрков (доцент кафедры государственного и муниципального управления высшей школы экономики и управления Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова).