Калининград, 12 мая, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней школьницы из города Гусев. Девочка подозревается сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ — ч. 1 ст.205.2 «Публичное оправдание терроризма» и ч.1 ст.282 «Совершении с использованием сети Интернет действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды к группам лиц по признакам национальности и отношения к религии».

olx.ua Два школьных банта

Как сообщили сегодня, 12 мая, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, школьница разместила на своей странице в соцсети 3-минутный видеоролик с призывами к участию в террористической деятельности.

По информации ИА REGNUM, речь идёт о ролике в поддержку террористической международной организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), деятельность которой запрещена в России.

На первом допросе школьница заявила о том, что считает идеологию и практику террористической организации правильными, заслуживающими подражания и не нуждающимися в пресечении.

Как следует из материалов уголовного дела, несовершеннолетняя воспитывается в полной социально-благополучной семье.