Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. 11 мая в Переславском районе Ярославской области произошел крупный лесной пожар. Пламя полыхало на площади почти в гектар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о лесном пожаре в 5,5 км на северо-запад от населенного пункта Местилово поступило на пульт дежурного МЧС в 12.00. Уже в 15.00 огонь был полностью ликвидирован. В результате площадь пожара составила 0,9 га.

В тот же день, 11 мая, в рамках совещания при Президенте РФ по вопросам ликвидации последствий природных пожаров в ряде регионов страны, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик назвал Ярославскую область в числе регионов, где, по прогнозам, в ближайшие дни сохраняются высокий и чрезвычайные классы пожарной опасности (4 и 5 классы). В ГУ МЧС России по Ярославской области уточнили, что такая ситуация складывается в 9 районах региона.

«В девяти районах Ярославской области сохраняется 5 класс пожароопасности — чрезвычайный. Переславский район — в их числе. Только за прошедшие сутки пожарные подразделения на территории региона 30 раз выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь возгораний составила более 200 гектар», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.