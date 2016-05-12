Брюссель, 12 мая, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Безвизовый режим въезда в Евросоюз для граждан Турции начал законодательно оформляться. Накануне, 11 мая, эксперты приступили к процедуре оформления, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

«Эксперты вчера начали надлежащую законодательную работу по предложению Еврокомиссии», — сообщил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 мая, председатель Европарламента Мартин Шульц и главы парламентских политических фракций пришли к решению, что для возобновления обсуждения вопроса безвизового режима Анкара должна выполнить все 72 условия Евросоюза.

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Решению ЕП предшествовало предложение Еврокомиссии по отмене визового режима в случае выполнения Анкарой пяти оставшихся условий ЕС. Стоит отметить что президент Турции Тайип Эрдоган отказался менять пункт, касающийся антитеррористического законодательства, заявив, что у Турции и ЕС разные пути.

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