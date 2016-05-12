Москва, 12 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Министерство финансов России не может поддержать инициативы по установлению нерыночных курсов конвертации иностранной валюты в рубли при переводе обязательств заемщиков, по принудительному списанию задолженности, по объявлению моратория на возврат задолженности. Это противоречит действующему в РФ законодательству и нарушает права других категорий граждан, заявили представители Минфина на встрече с валютными ипотечными заемщиками, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет валютных заемщиков

В ходе обсуждения поднимались также вопросы, связанные с включением в программу финансовой помощи граждан, которые имеют на иждивении детей — студентов вузов, граждан, с которыми совместно проживают несовершеннолетние дети, не являющиеся родными детьми заемщиков, а также граждан, которые имеют доли в другом жилом помещении, приобретенные ими в ходе приватизации.

Как заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в ряде случаев, с учетом всех выявленных обстоятельств, Минфин России направит соответствующие обращения в банки с просьбой индивидуального подхода к заемщикам при определении условий реструктуризации задолженности.

«Есть общие подходы к проблеме валютной ипотеки, но каждый случай должен рассматриваться как индивидуальный», — отметил Моисеев.

Читайте также: В России просрочка по ипотеке до 30 дней выросла на 70% — ЦБ РФ

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ отмечает рост просрочки по валютной и рублевой ипотеке. По данным на 1 марта 2016 года просрочка по валютной ипотеке за год выросла 49,6% — до 28,3 млрд рублей, с начала года и за месяц — на 6,3% и 0,1% соответственно.