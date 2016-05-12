Киев, 12 мая, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Нынешние власти Украины пытаются реанимировать любимый антироссийский энергетический проект Леонида Кучмы и Виктора Ющенко — нефтепровод «Одесса — Броды». Может быть, делают вид, что пытаются — однако соответствующие заявления теперь озвучиваются регулярно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Напомним, что по нефтепроводу «Одесса — Броды» изначально предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход России из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы, а также в Северную Европу через Гданьский порт. Проектная мощность нефтепровода — 14,5 млн тонн нефти в год. Однако после постройки «Одесса — Броды» долгое время простаивал, поскольку правительство в Киеве не получило от нефтяных компаний, работающих на Каспии, гарантий по загрузке его сырьём. В итоге нефтепровод начала использовать Россия — в реверсном режиме из нефтепровода «Дружба» до терминалов порта Южный — для поставок российской нефти в порты Средиземноморья.

Все попытки использовать «Одесса — Броды» по-другому терпели крах. Например, в 2011 г., прокачивая венесуэльскую и азербайджанскую нефть в Белоруссию в рамках двухлетнего контракта, вместо плановых 4 млн тонн в год удалось поставить только 1 млн тонн. Еще хуже дело закончилось с обязательством «Укртранснафты» обеспечить прокачку части экспериментальной партии нефти, закупленной у Азербайджана для НПЗ в Чехии, — неудача, в результате которой нефть была переработана на территории Украины, по данным СМИ, с убытком около 400 млн гривен.

А в конце 2013 года польская госкомпания PERN Przyjazn окончательно добила украинских партнеров, наотрез отказавшись достраивать нефтепровод в Польшу. Как заявил тогда пресс-секретарь PERN Przyjazn Роман Гуральский: «На сегодняшний день не удалось получить гарантий, что проект окупит себя, в первую очередь обеспечит достаточный уровень прокачки нефти между поставщиками и покупателями». С тех пор позиция Польши официально не менялась.

И вот Киев озвучил сразу несколько заявлений. В конце апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик доложил в Верховной раде, что нефтепроводом «Одесса — Броды» заинтересовался Иран.

«У нас была встреча с послом Ирана… Иранская сторона выразила большую заинтересованность в транспортировке иранской нефти через «Южный (Одесса) — Броды», поскольку это лучшая логистика», — сказал министр, добавив, что в ходе переговоров принято решение в течение двух месяцев выйти на конкретные договоренности. Других подробностей он не сообщил, а у депутатов парламента Украины дополнительных вопросов не возникло.

«Я бы сказал, что это уже такая ирония над нефтепроводом «Одесса — Броды», — комментирует для ИА REGNUM эксперт по энергетическим вопросам, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

О какой «лучшей логистике» можно говорить, когда на сегодня нет компаний, которые поставляли бы иранскую нефть, а, главное, нет потребителей этой нефти в ЕС, — задается вопросом эксперт.

«Нет потребителей в Чехии и Австрии, куда возможно доставить иранскую нефть. Для этих НПЗ дешевле получать российскую нефть, что они и делают. Если бы европейские заводы были готовы к таким проектам, то они знают о существовании «Одесса — Броды» и уже бы давно обратились к нам. Сейчас вообще нельзя сказать, что Иран испытывает дефицит клиентов. Там и так небольшие объемы нефти, которые разбирают Китай, Индия, европейские трейдеры. А Украина вернулась, к сожалению, к уровню «прожектов» — и как раньше для таких целей выделяли бюджетные средства, так и теперь это возможно, и это будут деньги в песок пустынь Ирана», — заявил Корольчук.

А уже 11 мая по итогам встречи Насалика с послом Литвы на Украине Марюсом Януконисом было заявлено, что нефтепровод «Одесса — Броды» открывает дополнительные перспективы и для украинско-литовского сотрудничества.

«По предварительным подсчетам, это имело бы хороший экономический эффект и для Литвы — как транзитера и получателя энергоресурсов», — заявил глава Минтопэнерго Украины.

«Видимо, речь идет о поставках на НПЗ в Мажейкяй… Но в таком случае нужно говорить не с литовцами и к тому же послом Литвы, который ничего не решает, а с поляками из ORLEN — ведь они собственники компании. И я не думаю, что это будет реализовано. Поляков устраивает работа с Россией и они в прошлом году договорились о дальнейшем более активном сотрудничестве, им выгодно перерабатывать российскую нефть. Так что и здесь — очередной выстрел Киева в «молоко». Нужно понимать, что проект «Одесса — Броды» был провален теми как раз, кто искал мифических партнеров в Азербайджане, Иране, Ираке и убеждал, что Польша обязательно достроит нефтепровод к себе. Как результат — никто ничего не сделал», — констатировал в своем комментарии Юрий Корольчук.