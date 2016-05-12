Барнаул, 12 мая, 2016, 11:51 — ИА Регнум. УФАС по Алтайскому краю сегодня, 12 мая, обнародовала данные еженедельного мониторинга оптовых и розничных цен наиболее крупных участников рынка ГСМ Алтайского края (Газпромнефть и Роснефть, — прим. ИА REGNUM ). С 24 апреля по 8 мая 2016 года ценники эти АЗС не меняли, а цена за литр составила: АИ-92 от 32,50 до 32,70 рублей; АИ-95 от 35,60 до 35,65 рублей; ДТ летнее от 34,10 до 34,20 рублей за литр.

Светлана Шаповалова Такими были цены на АЗС в Барнауле летом 2015 года

Ситуация на мелкооптовом рынке без значительных колебаний, стабильна, — сделали вывод алтайские антимонопольщики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, данные предыдущего мониторинга ФАС, осуществленного 27 марта по 24 апреля, АИ-92 продавали от 32,50 до 32,70 рублей, АИ-95 — от 35,60 до 35,65 рублей, а ДТ летнее от 34,10 до 34,20 рублей за литр.