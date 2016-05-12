Владивосток, 12 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. «Пробным камнем» в стране станет повышение с 2017 года пенсионного возраста государственным и муниципальным служащим. Закон пройдет обкатку, выработают механизм, и, не долго думая, повысят пенсионный возраст и для остальной категории трудящихся, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Виктор Бурлаков. Но это уже работа для нового состава Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Несмотря на заверения президента Владимира Путина о тщательном изучении и обсуждении вопроса повышения пенсионного возраста, депутаты свой шаг в этом направлении уже сделали — соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Читайте также: Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста госслужащих

«Почему реформу начали с чиновников? Это пробный камень, к тому же «меньше зло», которое, объективно говоря, им на руку. Зачастую преодолевая долгий путь в эшелоны власти, государственные служащие только как раз к пенсии туда и попадают. И ведь кого быстрее сокращают — чиновников-пенсионеров. А тут, пожалуйста, государство продлевает тебе трудовую жизнь. Поэтому они безболезненно перенесут повышение пенсионного возраста. Да, останутся без пенсии, но с неплохой зарплатой», — считает заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков.

По мнению эксперта, принятие непопулярного решения накануне сентябрьских выборов на настроение людей не повлияет.

«Ничего пока не случилось и на результаты выборов никак не повлияет. Все будет идти поэтапно. А там, как говорится, либо ишак сдохнет, либо падишах помрет. Ведь общую массу населения реформа пока не коснулась. Впрочем, большая вероятность того, что после выборов закон распространят на всех. Вопрос в эффективности проведения реформы. Нужен компромисс, то есть человек должен уходить на пенсию с уверенностью, что он сможет на нее вполне прилично жить. Повышение пенсионного возраста до 65 лет для тех, кто моложе 30, политически относительно безболезненно, повышение же пенсионного возраста потом, когда этому поколению будет около 50, может спровоцировать определенные политические процессы. Сегодня молодые не задумываются о выходе на пенсию», — отметил Бурлаков.

Читайте также: «После выборов власть может повысить пенсионный возраст для всех»