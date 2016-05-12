Ярославль, 12 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Общий рост преступности в Ярославской области за январь-апрель 2016 года составил 6%. На 100 тыс человек населения в регионе приходится 564 криминальных правонарушения. Год назад эта цифра составляла 529 случаев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Волна воровства в регионе, поднявшаяся в 2015 году, за январь-апрель нынешнего года пошла на спад. С января по апрель 2016 года в регионе зарегистрировано 3470 краж. Это столько же, как и годом ранее. Стоит отметить, что в 2015 году число краж возросло почти на половину.

При этом убивать ярославцы меньше не стали. В отличии от аналогичного периода прошлого года убийств и покушений на убийство зарегистрировано 50 случаев, это больше на 3%.

Продолжается стремительный рост случаев мошенничества. Если в первые месяцы прошлого года рост таких преступлений составлял 50%, то в январе-апреле 2016 года рост достиг 80 процентов. Выявлено 648 случаев криминального обмана.

Среди насильственных преступлений рост на 14% отмечается также по причинению тяжкого вреда здоровью и хулиганству.

Ряд преступлений пошли на спад. Это изнасилования, их зарегистрировано на 37% меньше, угоны — минус 32%, примерно на прежнем уровне остались показатели по грабежам.

62 процента раскрытых преступлений совершили ранее судимые граждане, а почти 40% совершивших преступления были под воздействием алкоголя или наркотиков. Преступлений, связанных с оборотом наркотиков, выявлено 491.

Всего в Ярославской области в январе-апреле 2016 года раскрыли 42%. Годом ранее раскрываемость была на 1% больше.