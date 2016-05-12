Краснодар, 12 мая, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В Краснодаре в особо охраняемой зоне регионального значения уничтожили около двух десятков берез. В настоящее время по данному факту краевым министерством природных ресурсов в адрес администрации Центрального внутригородского округа кубанской столицы уже составлены протоколы об административном правонарушении. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 12 мая, любая вырубка деревьев в Чистяковской роще возможна лишь после согласования с управлением особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края, однако местными чиновниками этого сделано не было.

krd.ru Чистяковская роща в Краснодаре

Как пояснила заместитель главы Краснодара Ольга Яковлева, работы по обрезке и вырубке аварийных деревьев были выполнены в конце апреля в ходе подготовки Чистяковской рощи к предстоящим майским праздникам. Убранные зеленые насаждения, которые были расположены вдоль аллей в районе мемориала «Жертвам фашизма», могли создать угрозу для посетителей парка, добавила чиновница. Она пояснила, что в ходе проверки было подтверждено аварийное состояние данных деревьев. Однако при проведении работ сотрудниками администрации Центрального округа не было учтено, что Чистяковская роща является особо охраняемой территорией регионального значения.

На сегодня взамен уничтоженных деревьев в парке уже высажены новые — двадцать саженцев лип, тюльпановых деревьев.

Как сообщили ИА REGNUM в Экологической вахте по Северному Кавказу, порядка двух десятков берез, которые чиновники администрации Центрального округа Краснодара сочли «аварийными», были спилены в Чистяковской роще утром 29 апреля. Об инциденте экологам сообщили жители улицы Зиповской, которые пытались остановить уничтожение деревьев и вызвали полицию.

Порубка осуществлялась в районе мемориала воинам-афганцам. По словам защитников природы, осмотр древесины спиленных деревьев показал, что большая их часть находилась в удовлетворительном санитарном состоянии — лишь два-три дерева имели признаки поражения грибком. Рабочие отказались представиться и назвать фирму, которая выступила подрядчиком работ, сославшись на «поручение администрации Центрального округа» — якобы чиновники отдали распоряжение спилить аварийные деревья, которые в период майских праздников «могли убить людей».

Напомним, что в конце марта этого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление «Об утверждении границ и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории муниципального образования Краснодар». В том числе были утверждены границы и режим памятника природы «Чистяковская роща». Согласно постановлению губернатора, в роще, в частности, запрещена «вырубка старовозрастных и фаутных деревьев, за исключением деревьев, потерявших механическую прочность», причем любая вырубка деревьев возможна только с письменного согласования Управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края.

Для справки: Чистяковская роща была заложена в 1900 году. В период перестройки пришла в запустение, реконструкция была проведена в парке к маю 2008 года. Площадь Чистяковской рощи — 36 га. Сегодня она входит в структуру МУП «Парки, инвестиции, туризм», которое курирует также парки «Городской сад», «Солнечный остров» и «Рождественский».