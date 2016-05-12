Грозный, 12 мая, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В министерстве по делам Северного Кавказа новое назначение. Первым заместителем министра назначен Одес Байсултанов, до этого с июля 2014 года занимавший должность заместителя министра. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщили ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Пресс-служба Корпорации развития Северного Кавказа Одес Байсултанов

Одес Байсултанов с 2016 года курирует вопросы разработки в рамках госпрограммы семи новых подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО. Под его крылом также находится проектирование инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод.

По словам министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, Одес Байсултанов обеспечил существенное повышение уровня исполнения госпрограммы развития Северного Кавказа. Он также стал инициатором новой концепции госпрограммы СКФО, направленной на развитие реального сектора экономики северокавказских регионов. Как отметил Лев Кузнецов, эта концепция прошла широкую профессиональную экспертизу и была одобрена правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Одес Байсултанов родился в1965 году в Белоречье Гудермесского района Чечни. Имеет высшее образование — окончил Чеченский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2006 году получил степень кандидата экономических наук.

С 1989 по 1992 годы работал старшим экспедитором кооператива «Мичуринец» в городе Грозном. С 1992 по 1999 годы — главный специалист отдела механизации и электрификации министерства сельского хозяйства и продовольствия Чеченской Республики. В 2001—2002 годах — ведущий специалист, главный специалист отдела материально-технического обеспечения правительства Чечни.

С 2002 по 2004 годы консультант отдела материально-технического обеспечения правительства ЧР. В 2004 году — руководитель государственного учреждения-управления зданием правительства ЧР, с июня 2004 года по март 2006 года — управляющий делами президента и правительства ЧР — министр Чечни.

В 2006 — 2007 годах — первый заместитель председателя правительства ЧР. С 2007 по 2012 годы — председатель правительства Чечни. С 2012 года по настоящее время заместитель полпреда президента РФ в СКФО.