Калуга, 12 мая, 2016, 11:22 — ИА Регнум. 23 снаряда, шесть мин разного калибра, а также 43 гранаты советского и немецкого производства были обнаружены в поле у деревни Букань Людиновского района Калужской области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области

Как сообщили 12 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области. опасные боеприпасы были обезврежено взрывотехниками.

В годы Великой Отечественной войны почти два года проходила линия фронта в районе деревни Букани, где во время войны погибли более 15 тысяч бойцов и командиров Красной Армии.