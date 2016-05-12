Москва, 12 мая, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Происходящее сегодня: теракты и наплыв варварства — это вызов цивилизации. Об этом 11 мая в эфире программы «Специальный корреспондент» на канале «Россия 1» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его мнению, пора согласиться с тем, что варвары угрожают всем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Социальные проблемы — это основной двигатель и поставщик пушечного мяса, о котором мы говорим. Я уже устал повторять: когда есть социальный заказ, тогда есть эта проблема. А социальный заказ базируется на долларе, и спецслужбы, которые работают, платят только этими деньгами», — отметил Франц Клинцевич.

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«Мы сегодня говорим о проблемах, которые есть во многих странах, — продолжил сенатор. — И надо абсолютно чётко говорить, что эти специалисты высокообразованные и психологически подготовленные. Они работают на западных серверах, которые достать нельзя. Они показывают картинку, на которую ведутся эти несчастные люди, они идут, как мотылёк на свет», — заключил член Совета Федерации.

Отметим, что в выпуске «Специального корреспондента» 11 мая обсуждался фильм «Разоблачение», в котором Александр Бузаладзе показал, как обычные люди становятся головорезами. Ведущий Евгений Попов, указав на последние теракты, заявил, что варварство сегодня стало частью цивилизованного мира.