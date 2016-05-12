Москва, 12 мая, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Практическая реализация пилотных проектов по введению социальной нормы потребления электрической энергии в регионах России началась только в сентябре 2013 года вместо I квартала 2013 года. Причины такого опоздании: во-первых, перечень регионов, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты, был утвержден правительством только 22 июля 2013 года или с опозданием на 10 месяцев. Во-вторых, со значительным опозданием издан нормативный правовой акт, определяющий порядок установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии, заявил аудитор Счетной палаты РФ Олег Чернявский, сообщается на сайте контрольного органа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Затухающая лампочка

Изначально постановлением правительства предусматривалось внедрение социальной нормы потребления электроэнергии на всей территории страны с 2014 года. Однако указанный срок был отложен до 1 июля 2016 года. В свою очередь в текущем году в постановление были внесены изменения, согласно которым по решению высшего должностного лица региона социальная норма потребления электроэнергии может не устанавливаться в отношении населения.

«Принятое в 2016 году решение свидетельствует, что мероприятия, реализованные в 2013—2015 годах в рамках комплекса мер, не в полной мере учитывают имеющиеся особенности по энергоснабжению населения и, следовательно, не обеспечивают переход всех субъектов РФ к применению социальной нормы потребления электроэнергии», — отметил аудитор.

Проверка показала низкую результативность применения пилотными регионами социальной нормы потребления электрической энергии. Ими не было обеспечено формирование единой базы данных о численном составе домохозяйств в жилых помещениях с указанием их адресов в связи с наличием недостатков в информационном взаимодействии между органами исполнительной власти и территориальными управлениями Федеральной миграционной службы.

Кроме того, мониторинг реализации пилотных проектов по введению социальной нормы потребления электрической энергии федеральными органами исполнительной власти, которым было поручено его проведение, должным образом не осуществлялся.

Счетная палата РФ направит отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в палаты Федерального Собрания.

Напомним, пилотными регионами по реализации проектов по введению социальной нормы потребления электрической энергии в субъектах РФ стали: Забайкальский край, Красноярский край, Владимирская, Нижегородская, Орловская и Ростовская области.