Калуга, 12 мая, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций Калуги, осуществляющей свою деятельность в сфере производства автомобильного оборудования. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершённое в особо крупном размере).

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Санкцией настоящей статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM следователь по ОВД отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Калужской области Сергей Кузнецов, по версии следствия, генеральный директор коммерческой организации с апреля по сентябрь 2015 года с целью уклонения от уплаты налога на доходы с физических лиц, исчисленного и удержанного с заработной платы работников предприятия, предоставлял в налоговый орган декларации, в которые были включены заведомо ложные сведения по налогу, в результате чего не был уплачен налог на общую сумму более 10 миллионов рублей.

По уголовному делу проведено экономическое исследование бухгалтерской документации коммерческой организации, допрошен ряд свидетелей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ходе следствия также принимаются все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Преступление было выявлено благодаря взаимодействию следственного управления СК России по Калужской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области.