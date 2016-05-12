Москва, 12 мая, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Термин «варварство» абсолютно неуместен по отношению к России, считает журналист, политолог и декан Высшей школы телевидения МГУ им. В. Ломоносова Виталий Третьяков. По его словам, Россия является самостоятельной цивилизацией, чего нельзя сказать, к примеру, о Евросоюзе. Об этом он заявил 11 мая в эфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия 1».

pixabay.com Трухлявый пень

В начале передачи ведущий Евгений Попов заявил, что варварство стало частью повседневной жизни цивилизованного мира. Он вспомнил о расстрелах в Брюсселе и Париже, резне в Баварии, постоянных взрывах в Турции, взрыве на рынке в Багдаде, пытаясь понять, почему это происходит.

По мнению Виталия Третьякова, Россия является самостоятельной цивилизацией, а русские люди варварами всегда считали западноевропейцев, которые в бане мылись два раза в жизни, в то время как крестьяне это делали каждые выходные.

«Когда какая-либо цивилизация отказывается от своих корней — исторических, конфессиональных, моральных и философских — она под ударами варваров или других пассионарных народов легко распадается. Поскольку Евросоюз отказался от христианства как от своей истории, традиции, религии и идеологии, то он, безусловно, распадётся, это будет поле битвы для мародёров разного толка. Либо он будет замещён другими жителями, и они построят империю на этом месте.

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Отметим, что 11 мая в выпуске «Специального корреспондента» был показан фильм Александра Бузаладзе «Разоблачение». В нём рассказывается о том, как обычные таксисты становятся головорезами. По мнению самого автора, все эти люди зачастую не имеют образования, в том числе религиозного, при этом они хотят заработать и показать, что каждый из них — это личность.