Москва, 12 мая, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Москвичам и гостям столицы бесплатно покажут церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка. Как сообщается на сайте правительства столицы, выступления пройдут 21 мая, в рамках акции «Ночь в музее».

Дарья Антонова ИА REGNUM Конный караул Президентского полка

Церемония начнется в 17:00 у Государственного исторического музея. «В специальной программе военнослужащие продемонстрируют приемы обращения с оружием, которые традиционно использует на церемониальных мероприятиях Президентский полк», — отмечается на сайте.

Напомним, в Москве ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет в десятый раз. В этом году мероприятия приурочены к Году российского кино.

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