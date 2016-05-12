Вашингтон, 12 мая, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Разыгрывающий баскетбольного клуба «Голден Стэйт» Стефен Карри повторил рекорд НБА, реализовав 3-очковый бросок из-за дуги в 44-й игре плей-офф подряд, сообщает The Score.

knbr.com Стефен Карри

Свой очередной удачный дальний бросок Карри совершил в пятом матче с «Портлендом» 11 мая.

Рекордное достижение по числу непрерывных матчей плей-офф, в которых был совершен хотя бы один меткий бросок из-за дуги, ранее принадлежало прославленному баскетболисту Реджи Миллеру.

Напомним, Стеф Карри забивал хотя бы один 3-очковый во всех играх плей-офф, в которых участвовал.