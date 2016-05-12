Ростов-на-Дону, 12 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Ростовская область на закупке топлива не экономит. Так, каждая четвертая закупка горюче-смазочных материалов совершается по завышенной цене. К такому выводу пришли активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в ходе мониторинга. Об этом ИА REGNUM 12 мая сообщили в пресс-службе «фронтовиков».

ИА REGNUM Автозаправочная станция

Изучению подверглись закупки, проводимые с ноября прошлого года по апрель 2016-го по закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Их оказалось 480. Так, топливо закупалось некоторыми заказчиками на 6−7 рублей дороже, что вызывает тревогу у «фронтовиков».

«Для районов и сельских поселений 300−500 тыс. рублей — это весьма значимая бюджетная сумма, тем более в нынешних экономических реалиях. И изменить этот негативный тренд необходимо как можно быстрее. Со своей стороны мы предлагаем ввести нормирование при поставке ГСМ для казенных предприятий и госструктур так же, как это требование действует относительно приобретения автомобилей, мебели, сотовой связи», — сказал эксперт ОНФ Александр Рязанов.

Активисты призывают профильное министерство остановить негативную тенденцию. Эксперты ОНФ привели примеры госструктур и казенных предприятий региона, которые решили не экономить бюджетные средства в кризис. «Черный» список пополнили больницы и медучреждения, районные администрации и госкомпании.

В числе «богатых» оказались Центральная районная больница Константиновского района потратила на закупку топлива почти 2,4 млн рублей вместо возможных 2,1 млн рублей. Уличены также были Ростовский государственный медуниверситет, Батайская горбольница и Егорлыкский филиал областного психоневрологического диспансера.

Дорогущее топливо закупали и администрации Пролетарского, Сальского, Каменского, Чертковского, Родионово-Несветаевского и Милютинского районов, Морозовского городского поселения.

Отметим, что эксперты регионального отделения ОНФ уже уличали областной минтранс в непомерных тратах на аренду автомобилей. Взять в наем иномарку оказалось чуть ли дороже, чем её приобретать. «Фронтовики» посчитали, что ведомство переплатило на эти цели миллионы казенных рублей.

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