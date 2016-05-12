Нижний Новгород, 12 мая, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Павловском районе Нижегородской области планируется реализовать проект по созданию грибоводческого комплекса с объёмом инвестиций в 1,5 млрд рублей.

ИА REGNUM Грибы

Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений, реализацией проекта займется компания «Грибоводческий комплекс Ясенецкий».

Соглашение о реализации проекта планируется подписать в ходе Петербургского международного экономического форума.