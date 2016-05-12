Вашингтон, 12 мая, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Американские ученые из Вашингтонского и Калифорнийского университетов исследовали механизмы воздействия вируса Зика на развитие эмбриона. О результатах сообщается в журнале Nature.

pixabay.com Беременная женщина

Ученые использовали мышей, предварительно генетически взломав иммунную систему грызунов, невосприимчивых к вирусу Зика. Выяснилось, что вирус поражает плаценту и накапливается в ней, а затем попадает в клетки внешней оболочки зародыша и кровеносные сосуды.

Выжившие зараженные эмбрионы имели высокую концентрацию вируса в клетках центральной нервной системы. Вирус приводит к гибели нервных клеток у зародышей, уменьшая размеры головы и задерживая рост тела.

Кроме мышей, ученые исследовали культуры клеток головного мозга человека, заражая их вирусом. В результате инфекция замедляла рост клеток, разрушала кору головного мозга, а самое губительное воздействие продемонстрировал бразильский штамм вируса Зика.

Напомним, вирус Зика известен с 1947 года. С 2015 года наблюдается вспышка вируса в Южной и Центральной Америке, где он вызвал массу осложнений в виде нарушений развития у детей, в том числе микроцефалию.